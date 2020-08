Merkel pleit in gesprek met Poetin voor "nationale dialoog" in Wit-Rusland HLA

18 augustus 2020

14u16

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft dinsdag tijdens een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin overlegd over de situatie in Wit-Rusland. Merkel riep op tot een "nationale dialoog". Poetin waarschuwde voor de gevaren van buitenlandse inmenging.

Tijdens het gesprek benadrukte Merkel "dat de Wit-Russische regering een einde moet maken aan het geweld tegen vreedzame demonstranten en alle politieke gevangenen onmiddellijk moet vrijlaten", zegt Steffen Seibert, de woordvoerder van de bondskanselier. Het regime in Minsk moet ook "een nationale dialoog aangaan met de oppositie en de samenleving om de crisis te overwinnen".

Poetin heeft tijdens het gesprek gewaarschuwd tegen pogingen tot "inmenging in de interne zaken van Wit-Rusland", waardoor de situatie kan escaleren. Dat blijkt uit een mededeling van het Kremlin. Moskou verwacht dat de situatie in het land snel weer zal kalmeren, zo wordt ook duidelijk gemaakt.



In Wit-Rusland zijn grootschalige protesten en stakingen uitgebroken na de verkiezingsoverwinning van de 65-jarige president Aleksandr Loekasjenko op 9 augustus. Zijn tegenstanders vermoeden dat er gefraudeerd werd bij de verkiezingen. Het protest wordt op vaak gewelddadige manier aangepakt door de Wit-Russische ordediensten.

Moskou en Minsk zijn bondgenoten. Wit-Rusland is economisch erg afhankelijk van Rusland.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Regime van Wit-Russische Loekasjenko wankelt, maar wat doet Poetin? “Moskou zit met een dilemma”(+)