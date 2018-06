Merkel overtuigt Griekenland en Spanje om transmigranten sneller terug te nemen, Italië weigert kg

29 juni 2018

16u59

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een bilateraal migratieakkoord met Griekenland en Spanje op zak. De Griekse en Spaanse premier stemmen ermee in om migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd , sneller terug te nemen . Merkel hoopte vooral op een deal met de Italiaanse premier Giuseppe Conte, maar die hapte niet toe.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders kwamen gisteren en vandaag in Brussel bijeen voor een Europese top die gedomineerd werd door de migratieproblematiek. Volgens sommigen "cruciaal" voor de toekomst van de Europese Unie, maar ook het politieke lot van Duits bondskanselier Angela Merkel hing ervan af.

Haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en zijn CSU, de Beierse zusterpartij van Merkel's CDU, vragen een Europese oplossing voor de vele transmigranten in Duitsland. Zij moeten terug naar het land waar ze het eerst geregistreerd zijn, klinkt het, vaak frontlijnstaten als Griekenland en Italië.

Akkoord met Griekenland en Spanje

De Spaanse premier Pedro Sanchez en de Griekse premier Alexis Tsipras stemden daar vrijdag mee toe. De regels veranderen daarmee niet: de Dublin-verordening bepaalt nu al dat het land waar een migrant het eerst asiel heeft aangevraagd, verantwoordelijk is. Maar de Grieken en de Spanjaarden zijn wel bereid om de transmigranten aan de Duitse grenzen sneller terug te nemen, verduidelijkt de regering van Merkel vrijdag in een communiqué.

"De ministers van Binnenlandse Zaken werken nu verder aan de akkoorden, daarna brief ik mijn coalitiepartners", reageerde Merkel zelf.

Een akkoord met de Italiaanse premier Giuseppe Conte is er voorlopig niet. Conte zei al verschillende keren dat de Dublin-regels wat hem betreft de vuilnisbak in mogen.

Algemeen migratieakkoord

De Europese leiders sloten donderdag in de vroege uurtjes wel een soort algemeen migratieakkoord waarin ze onder meer afspreken dat er in de lidstaten rond de Middellandse Zee 'controlecentra' komen waar economische migranten gescheiden worden van wie recht heeft op asiel, waarna die laatste groep op vrijwillige basis verdeeld wordt over de andere lidstaten.

Of Merkel's hachje daarmee gered is, moet nog blijken. De CSU schoot het akkoord vrijdagochtend niet onmiddellijk af, maar wacht de geplande vergadering met de CDU op zondag af.