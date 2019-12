Merkel op één na langst dienende Duitse bondskanselier NLA

22 december 2019

13u45

Bron: Belga 0 5.142 dagen vertoeft ze nu in het Berlijnse Kanzleramt, Angela Merkel. Daarmee heeft ze vandaag Konrad Adenauer ingehaald in de rangschikking van langst dienende kanseliers van Duitsland. Enkel haar grote mentor Helmut Kohl zat nog langer aan de knoppen van de macht.

Merkel kwam in 2005 aan de macht. Het boegbeeld van de Duitse christendemocraten werd sindsdien drie keer herverkozen. Kort na de aanvang van haar vierde ambtstermijn, een wankele coalitie met de sociaaldemocraten, verklaarde Merkel evenwel dat ze geen nieuw mandaat meer wil. Als voorzitter van haar partij CDU is ze al afgelost door Annegret Kramp-Karrenbauer.

Om het tot langst dienende bondskanselier te schoppen, moet Merkel het nog 726 dagen uitzingen tot 17 december 2021. Die kans lijkt klein, omdat de volgende stembusgang tegen 24 oktober van dat jaar moet plaatsvinden. Hoewel, het is niet helemaal ondenkbaar dat 'das Mädchen' in lopende zaken alsnog het record pakt. Ook in Duitsland kan de vorming van een nieuwe regering soms wel wat tijd in beslag nemen.