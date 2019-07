Merkel ontvangt Deense premier zittend na derde trilaanval op korte tijd ADN

11 juli 2019

13u43

Bron: ANP 3 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag zittend deelgenomen aan een ceremonie om de premier van Denemarken te verwelkomen. Gisteren had Merkel nog zichtbaar gebeefd toen ze staand de premier van Finland ontving. Het was haar derde aanval van trillingen in drie weken tijd.

Voor het Kanzleramt in Berlijn namen Merkel en de Deense premier Mette Frederiksen plaats op witte stoelen om naar de volksliederen te luisteren. Normaal gaan de bondskanselier en haar gast rechtop staan voor dit luik van de ceremonie. Na de volksliederen stonden beide leiders op en wandelden ze langs de rijen soldaten. Ook bij de persconferentie na afloop van het onderhoud met Frederiksen stond Merkel rechtop.

Aanval

Merkel was gisteren tijdens een gelijkaardige ceremonie met de Finse premier Antti Rinne opnieuw beginnen te trillen. Het was de derde keer in drie weken en telkens kreeg ze de aanval terwijl ze rechtop stond.





Een eerste keer midden juni was het erg warm tijdens een bezoek van de Oekraïense president Volodymur Zelensky en weet Merkel het trillen aan uitdroging. Negen dagen later gebeurde het opnieuw aan de zijde van president Frank-Walter Steinmeier. Nadien stelde Merkel dat ze nog in een “verwerkingsfase” van de eerste aanval zat en die verklaring gebruikte ze gisteren opnieuw. Op een persconferentie zei ze dat er “geen reden tot ongerustheid” is en “zeer goed in staat” is om haar job uit te oefenen. “Het is duidelijk nog niet voorbij, maar er is vooruitgang.”





Het is niet bekend aan welke aandoening de bondskanselier, die al veertien jaar regeert, lijdt. De 64-jarige Merkel kent geen geschiedenis van ernstige gezondheidsproblemen. Haar kantoor heeft nog geen uitleg gegeven over de trillingen. Ook gisteren kwamen er geen details over medisch advies of een behandeling die ze kreeg.



Werkethiek

Merkel staat bekend om haar werkethiek en heeft de reputatie andere leiders te overtreffen op EU-toppen, met haar vermogen om zich te concentreren op de details van complexe discussies tot diep in de nacht.

In november 2016, toen ze aankondigde dat ze een vierde termijn als kanselier wilde, zei Merkel: “Het is een beslissing niet alleen voor een verkiezingscampagne, maar voor de komende vier jaar... als de gezondheid het toelaat.”

Ook de komende dagen oogt haar agenda overigens eivol. Morgen heeft ze drie publieke optredens in Berlijn en zondag gaat ze het militaire défilé naar aanleiding van de Franse nationale feestdag in Berlijn bijwonen. Maandag bezoekt ze de Oost-Duitse steden Goerlitz en Dresden. Woensdag viert ze haar 65ste verjaardag.

