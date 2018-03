Merkel: "Onaanvaardbaar wat in Afrin gebeurt" kg

21 maart 2018

17u41

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft het militair offensief van Turkije tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden YPG in Syrië voor het eerst expliciet veroordeeld. De operatie is "onaanvaardbaar", aldus Merkel.

"In alle legitieme veiligheidsbelangen van Turkije is het onaanvaardbaar wat in Afrin gebeurt, waar duizenden en duizenden burgers worden vervolgd, gedood of op de vlucht worden gejaagd", zei de bondskanselier woensdag in de Bondsdag.

"Rusland kijkt toe"

Daarmee veroordeelt Merkel resoluut de verovering van de Syrische stad Afrin door de Turkse troepen. Ook hulpverleners getuigen van een rampzalige humanitaire situatie."Duizenden vluchten iedere dag uit de stad," tweette het Internationaal Comité van het Rode Kruis na de inval. "Ze hebben geen plaats om te overnachten en moeten het met een minimum aan voedsel, water en medische zorg stellen.”

"Net in deze dagen maken we bombardementen met gruwelijke gevolgen mee zoals bijvoorbeeld in Oost-Ghouta", voegde Merkel toe. Naast de bombardementen en de regering van president Bashar al-Assad, veroordeelde de bondskanselier ook "Rusland, dat toekijkt".

Operatie Olijftak

De Turkse troepen startten de zogenaamde "Operatie Olijftak" tegen de YPG in Afrin in januari. Het land beschouwt de YPG als de Syrische vleugel van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en rechtvaardigt zijn interventie in het buurland met de strijd tegen terrorisme.