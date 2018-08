Merkel na de rellen met gewonden in Chemnitz: "Voor haat is er in onze straten geen plaats", politie krijgt kritiek TT

28 augustus 2018

Bron: Belga, die Welt, der Spiegel 6 Na de gewelddadige protesten in de Oost-Duitse stad Chemnitz heeft bondskanselier Angela Merkel gezegd dat er in "een rechtsstaat geen plaats is voor een heksenjacht op buitenlanders". Bij de confrontaties tussen extreem-rechtse en antifascistische betogers zijn er in totaal twintig gewonden gevallen, onder wie twee politieagenten. De politie krijgt intussen kritiek omdat ze de situatie niet onder controle kreeg.

De protesten ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging.

Zondag mondde een betoging uit in geweld op migranten. Video's die op het internet circuleren tonen hoe mensen met een vreemde achtergrond aangevallen en achternagezeten worden.

"We hebben videobeelden waarop te zien is dat er rellen waren, heksenjachten en haat op straat en daarvoor is in onze rechtsstaat geen plaats", zei Merkel vandaag. "Op geen straat of plein mag het tot dergelijke gewelddadigheden komen".



Gisterenavond stapten opnieuw 6.000 extreemrechtse betogers door de stad. Een door antifascistische groeperingen georganiseerde tegenbetoging bracht zowat duizend mensen op de been. De politie had de grootste moeite om de betogers van beide kanten uit elkaar te houden en kreeg felle kritiek zich niet voldoende voorbereid te hebben op de rellen.

Hitlergroet

Negen betogers en evenveel tegenbetogers liepen verwondingen op. Ook twee agenten hadden verzorging nodig. Tegen tien personen loopt een onderzoek voor het tonen van de Hitlergroet.

Merkel sprak haar medeleven uit met de familieleden van het slachtoffer van de steekpartij. De minister-president van de deelstaat Saksen, waar Chemnitz ligt, zegt intussen dat er voor de extreem-rechtse betoging massaal valse informatie is verspreid via het internet. Michael Kretschmer zei dat de onderliggende woede gebaseerd was "op xenofobe commentaren, valse informatie en samenzweringstheorieën".

De CDU in Sachsen, die in de deelstaat de minister-president levert, wijst kritiek op de ordediensten ondertussen af. "Het was onmogelijk vooraf te weten dat op zo korte tijd zoveel mensen die bereid waren geweld te gebruiken, naar de stad zouden komen", aldus Alexander Dierks.

Verliezen in peilingen

De christendemocratische partij van Angela Merkel moet in Sachsen, maar ook in andere voormalige deelstaten van Oost-Duitsland, ondertussen met forse verliezen rekenen in de peilingen, ten koste van de antimigratiepartij AfD. Veel ex-DDR-deelstaten hebben het bijna 30 jaar na de val van de Muur door de massale sluitingen van oude industrieën economisch nog altijd moeilijker dan regio's in het westen van het land. Een deel van de bevolking voelt zich daardoor in de steek gelaten door de overheid en wijst nu met een beschuldigende vinger naar de "massamigratie" sinds de asielcrisis van 2015.

In Sachsen, waar volgend jaar deelstaatverkiezingen plaatsvinden, zou de CDU bijna 10 procentpunt verliezen tegenover de laatste verkiezingen in 2014. De partij zou met 30 procent nog wel de grootste blijven, blijkt uit de laatste peiling van de openbare omroep MDR, maar geen werkbare meerderheid meer kunnen vormen met een van de andere traditionele partijen. De AfD zou meer dan 15 procentpunt omhoog schieten en tweede partij worden met 25 procent.

Hetzelfde scenario in Thüringen. De CDU blijft met 30 procent wel de grootste, maar moet fors verlies slikken. De AfD zou er meer dan 12 procentpunt stijgen tot 23 procent.