Merkel: "Migratievraagstuk is beslissende test voor Europese cohesie" IVI

13 juni 2018

20u15

Bron: Belga 13 Het migratievraagstuk wordt een beslissende test voor de toekomst en de cohesie van Europa. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gezegd na een onderhoud met premier Charles Michel in Berlijn. Merkel onderstreept het belang van een collectieve Europese aanpak van het migratievraagstuk.

"Het is belangrijk dat Duitsland niets onderneemt op unilaterale basis en blijft zoeken naar een gemeenschappelijke Europese procedure op het vlak van asiel", zegt Merkel, die zelf over de kwestie ook nog niet op dezelfde golflengte zit als haar minister van Binnenlandse Zaken en CSU-leider Horst Seehofer.

Merkel heeft met Michel gesproken over het Europese migratiebeleid op een moment dat Italië, Spanje en Frankrijk ruziën over het lot van het schip Aquarius, dat met 629 migranten aan boord niet mocht aanleggen in Italië en Malta, en nu koers zet naar Spanje. Om de Europese kakofonie nog te versterken, kondigen hardliners als Seehofer en zijn Italiaanse en Oostenrijkse ambtgenoten intussen een "as van de bereidwilligen" in de strijd tegen illegale immigratie aan.

Hervorming

Het migratievraagstuk wordt een centraal thema op de Europese top die eind juni in Brussel plaatsvindt. Eerder heeft ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het belang van een oplossing voor het migratieprobleem onderstreept. “Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en vijf jaar", zei Francken begin deze maand na een top met zijn Europese collega's. De N-VA'er zag na die top ook geen toekomst meer in de hervorming van de Dublin-verordening, die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een ingediende asielaanvraag. “Er is geen voldoende grote basis om de onderhandelingen verder te zetten", zei hij toen.

Premier Michel ziet wel nog mogelijkheden en heeft het Belgische standpunt vandaag ook toegelicht tijdens zijn onderhoud met Merkel. Dat standpunt omvat een hervorming van de Dublinregels en een versterking van de controles aan de Europese buitengrenzen, maar ook door Europa georganiseerde oriëntatiecentra voor migranten buiten het grondgebied van de Europese Unie. Daar zouden kandidaten worden geïnformeerd over de asielvoorwaarden in Europese landen. Voor zij die zouden worden toegelaten, zou er een legale toegang tot het continent worden georganiseerd. De piste kreeg vorig jaar al steun van de Franse president Emmanuel Macron, die mogelijkheden zag in Libië.

Merkel heeft dat idee niet van de hand gewezen, maar had het eerder over informatiecentra die derdelanders wijzen op de gevaren van migratie. "Men moet vermijden dat er overal in Afrika punten komen waar men asiel kan aanvragen", zegt de bondskanselier, die net als Michel het belang van steun voor economische ontwikkeling op het zwarte continent in de verf zette.