Merkel maant sociaaldemocraten aan tot verantwoordelijkheidszin

17u38

Merkel wil dat de sociaaldemocraten zondag tijdens het SPD-congres het principe van de coalitie met haar christendemocraten goedkeuren. Bondskanselier Angela Merkel heeft in Berlijn de sociaaldemocraten opgeroepen tot verantwoordelijkheidszin om zondag tijdens het SPD-congres het principe van de coalitie goed te keuren opdat Duitsland eindelijk een stabiele regering kan vormen.

Heel wat mandatarissen van de SPD zijn gekant tegen een nieuwe alliantie met Merkels christendemocraten, zodat gevreesd wordt dat het zondag op het congres nog de verkeerde kant kan uitgaan.

Niet meer onderhandelen na "serieuze toegevingen"

Merkel heeft vandaag ook de hoop van de sociaaldemocraten op nieuwe uitgebreide onderhandelingen na de verkenningsgesprekken met de christendemocraten weggeveegd. "De ijkpunten van de conceptversie kunnen niet opnieuw onderhandeld worden", zei de CDU-voorzitter in Berlijn.

Merkel benadrukte dat de CDU/CSU tijdens de verkenningsronde over een nieuwe grote coalitie "serieuze toegevingen" heeft gedaan. Nu is er een goede basis voor coalitieonderhandelingen gevormd. Ze hoopt dat de SPD op haar partijdag van zondag haar verantwoordelijkheid neemt.

Zeshonderd mandatarissen en het partijbestuur stemmen er dan in Bonn over of SPD-leider Martin Schulz coalitieonderhandelingen met de CDU/CSU mag beginnen. Critici uit de rangen van de SPD beoordelen het resultaat van de verkenningsgesprekken tussen Union en SPD als ontoereikend en willen aanpassingen in bijvoorbeeld het belastingbeleid. Velen maken echter ook principiële bedenkingen tegen een nieuwe Grote Coalitie.