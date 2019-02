Merkel is hoopvol over brexit met akkoord: “Er is nog tijd”, May donderdag naar Brussel AW TT

05 februari 2019

13u36

Bron: Belga, ANP 0 Er is "nog tijd" om een oplossing te vinden om te vermijden dat het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord uit de Europese Unie vertrekt. Dat zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel tijdens een toespraak voor Duitse en Japanse bedrijfsleiders in Tokio. Donderdag komt de Britse premier Theresa May naar Brussel. Ze zal worden ontvangen door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

“We zullen haar met plezier weer zien”, aldus een woordvoerder. De commissie verwacht dat May komt vertellen wat nu volgens haar de volgende stappen moeten zijn. Brussel wil dat zij met concrete voorstellen komt waarmee het Britse parlement akkoord kan gaan met de overeenkomst die de scheiding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk regelt. “Onze positie is duidelijk, we hebben dat verschillende keren gezegd. We wachten het af”, zei de woordvoerder in Brussel.

Het Britse parlement heeft May opgedragen te gaan heronderhandelen over het terugtrekkingsakkoord, met name over de zogenoemde backstop-regeling die garandeert dat er nooit meer een harde grens tussen het Britse Noord-Ierland en de Ierse republiek komt. May schreef zondag zelf in de krant The Sunday Telegraph dat ze in Brussel gaat “strijden voor Groot-Brittannië en Noord-Ierland”. “De klok tikt en het zal niet gemakkelijk zijn de veranderingen uit te onderhandelen die het parlement wil zien.”

Juncker heeft er altijd op gehamerd dat er niet getornd kan worden aan de principe-overeenkomst die de EU eind vorig jaar sloot met May over het Britse vertrek uit de EU per 30 maart. Zonder afspraken dreigt er een chaotische brexit. Behalve Juncker spreekt May donderdag ook met de EU-brexitonderhandelaar Michel Barnier. Voorafgaand aan Mays bezoek ontvangt zowel Juncker als EU-president Donald Tusk morgen in Brussel de Ierse premier Leo Varadkar.

“Tijd moet gebruikt worden”

"Langs de ene kant dringt de tijd", zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel ondertussen. "Maar vanuit politiek oogpunt is er nog tijd. Twee maanden is niet lang, maar er is nog tijd en die moet door alle betrokken partijen gebruikt worden".

"Het gaat om een duidelijk gedefinieerd probleem en daarvoor moet een duidelijk gedefinieerde oplossing gevonden worden", meent Merkel. "Maar deze oplossing hangt af van hoe de toekomstige relatie tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie zal zijn, en van welk type handelsakkoord we sluiten." De bondskanselier vindt het dan ook "zeer belangrijk dat we exact weten hoe de Britten hun toekomstige relatie met de EU zien".

Creativiteit en goede wil

Gisteren had Merkel na een onderhoud met de Japanse premier Shinzo Abe al opgeroepen tot "creativiteit" en "goede wil". Maar ze onderstreepte ook dat er aan het echtscheidingsakkoord niet te tornen valt, en dat een oplossing enkel gevonden kan worden via de politieke verklaring over de toekomstige relaties.