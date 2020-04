Merkel is het niet eens met aanpak van alle deelstaten: “Duitsland zit nog aan begin van pandemie” KVE

23 april 2020

14u49

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt dat bepaalde deelstaten te streng zijn in hun maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, terwijl andere deelstaten volgens haar de quarantainemaatregelen te snel willen opheffen. Dat heeft ze gezegd in een toespraak tot het parlement. Ze liet ook weten dat Duitsland nog niet in de eindfase zit van de pandemie, maar aan het begin staat.

Merkel noemde de besluiten van de deelstaten om op bepaalde plaatsen mondmaskers te verplichten "stevig, om niet zeggen te stevig". Ze zei bezorgd te zijn, maar die beslissingen te respecteren. De Duitse regering heeft een dringend advies gegeven om in winkels en in het openbaar vervoer gezichtsbedekking te dragen, maar verplicht mondmaskers zelf liever niet.

Daarnaast had Merkel kritiek op deelstaten die de quarantainemaatregelen volgens haar te snel willen opheffen, zonder namen te noemen. De deelstaten en de federale overheid hadden op 15 april onder meer beslist dat winkels die kleiner zijn dat 800 vierkante meter opnieuw de deuren mochten openen vanaf afgelopen maandag.



De strenge beperkingen op vlak van sociaal contact werden wel minstens tot begin mei verlengd. Bepaalde deelstaten willen echter meer versoepelingen van de regels. Zo wil de minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet, een partijgenoot van Merkel, de sportclubs voor jongeren weer openen, net als de kinderdagverblijven, scholen en speelpleinen.

Er is geen beslissing die in mijn tijd als bondskanselier zo moeilijk was als de beperking van de persoonlijke vrijheid Angela Merkel

Merkel zei te begrijpen dat het leven met beperkingen vanwege het coronavirus lang duurt. "Er is geen beslissing die in mijn tijd als bondskanselier zo moeilijk was als de beperking van de persoonlijke vrijheid", aldus Merkel. "Maar juist nu de cijfers hoopvol zijn, zie ik me verplicht om te zeggen: die tussenstand is kwetsbaar. We bewegen ons op dun ijs. Je kan ook zeggen: het dunste ijs."

Opnieuw stijging

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland loopt trouwens volgens de officiële cijfers opnieuw sterker op. Het Robert Koch Institut (RKI) meldde donderdag 2.352 nieuwe gevallen, nadat er woensdag 2.237 infecties waren bijgekomen. Het totaal aantal besmettingen is nu 148.046. Het aantal doden door het virus steeg tot boven de 5.049 (+215).

Lees ook: Directeur WHO Europa waarschuwt voor versoepelingen: “We kunnen onszelf niet toelaten te geloven dat we veilig zijn”