Merkel heeft klacht aan haar been voor opendeurbeleid Extreemrechtse AfD: "Rechtszaak kan wereld veranderen"

18 mei 2018

16u27

Bron: DPA 0 De extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) is naar het Duitse grondwettelijk hof gestapt om het opendeurbeleid van bondkanselier Angela Merkel aan te klagen.

De fractie van de AfD in het Duitse parlement heeft op 14 april een klacht neergelegd, bevestigt haar juridisch adviseur Stephan Brandner. De bondsregering heeft bij haar vluchtelingenpolitiek de medezeggenschapsrechten van het parlement geschonden, klinkt het in de klacht.

De AfD wil dat de beslissing van Merkel om vanaf begin september 2015 de grens van Oostenrijk naar Duitsland voor vluchtelingen open te houden en de mensen niet uit te wijzen, onderzocht wordt. "Deze rechtszaak kan de wereld veranderen. En die zal de wereld veranderen, indien we ons gelijk halen", zei Brandner. Merkel moet dan in geen tijd opstappen, zo stelt hij. Of het ook echt tot een rechtszaak komt, blijft echter onduidelijk.

Een tweede AfD-parlementslid, Jürgen Braun, zei dat ook Merkel zich moet houden aan de wet. Essentiële beslissingen die de gemeenschap aangaan, moeten in het parlement genomen worden. Braun sprak inzake het vluchtelingenbeleid van een "heerschappij van willekeur en onrecht", die niet verenigbaar is met de grondwet.