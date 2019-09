Merkel gelooft nog in brexit-akkoord TT

11 september 2019

12u52

Bron: Belga 2 Ondanks de onzekere politieke situatie aan de andere kant van het Kanaal gelooft de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog steeds dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een akkoord over de boedelscheiding kunnen bereiken. Dat heeft ze gezegd in het Duitse parlement.

In de Bundestag toonde Merkel zich "sterk overtuigd dat we nog steeds alle kansen hebben" om de brexit "op een geordende manier" te laten voltrekken. "De Duitse regering zal zich tot de laatste dag inspannen om dat mogelijk te maken", zo verklaarde ze tijdens een debat over de begroting voor volgend jaar. Merkel voegde wel toe dat haar land "ook is voorbereid op het scenario van een ongeordend vertrek".

De Britse premier Boris Johnson heeft herhaaldelijk gezegd dat hij zich wil inspannen om een echtscheidingsakkoord met de Europeanen te bereiken tegen de Europese top van 17 en 18 oktober. De brexit is momenteel voorzien op 31 oktober. Enkel een akkoord, of een nieuw Brits verzoek om uitstel, kan een 'no deal'-scenario met de gevreesde economische chaos verijdelen.

Johnson leed de voorbije dagen echter een reeks zware nederlagen in het Britse parlement. Hij verloor er zijn meerderheid en de parlementsleden keurden er een wet goed die hem moet dwingen om uitstel te verzoeken indien er geen akkoord wordt bereikt. Johnson zelf toont zich nog steeds vastberaden om eind oktober zijn land uit de Europese Unie te halen, met of zonder akkoord.

Johnson wil de onderhandelingen over de zogenaamde Ierse backstop heropenen. Die backstop moet garanderen dat er na de brexit geen harde grens ontstaat tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De huidige oplossing houdt de Britten echter voor onbepaalde duur in de Europese douane-unie, wat hen verhindert om eigen handelsakkoorden met derde landen te sluiten. Volgens de Europeanen is Johnson echter nog niet met een geloofwaardig alternatief op de proppen gekomen.