Merkel: “EU moet zich voorbereiden op eventuele no-dealbrexit” TTR

01 juli 2020

16u53

Bron: belga 1 De Europese Unie (EU) moet zich voorbereiden op een scenario waarbij Groot-Brittannië op 1 januari zonder handelsakkoord uit de Europese eenheidsmarkt stapt. Daarvoor heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel gewaarschuwd op de eerste dag van het Duitse EU-voorzitterschap.

"Ik zal blijven pleiten voor een goede oplossing, maar wij in de Europese Unie moeten ons voorbereiden voor het geval er geen akkoord wordt bereikt", zo verklaarde Merkel in het Duitse parlement.

De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben maandag een onderhandelingsmarathon van vijf weken aangevat. Zo hopen beide partijen alsnog vaart te brengen in de geblokkeerde gesprekken over een handelsakkoord.

De tijdsdruk is groot. Op 1 januari volgend jaar verlaten de Britten de Europese douane-unie en eenheidsmarkt en zonder handelsakkoord moeten opnieuw douanerechten worden ingevoerd. Dat dreigt een desastreuze impact te hebben op een economie die al midscheeps is geraakt door de coronapandemie.

De Europeanen bieden de Britten een ruim handelsakkoord zonder tarieven aan, maar eisen in ruil wel een gelijk speelveld op vlak van staatssteun, fiscaliteit, sociale standaarden en milieunormen. Londen staat echter op zijn regelgevende autonomie en hoopt dat het Duitse voorzitterschap de EU tot meer inschikkelijkheid kan bewegen.

In een interview met verscheidene Europese kranten zei Merkel het voorbije weekeinde niettemin dat Londen "de gevolgen zal moet dragen" van een minder sterke economische relatie met het vasteland.