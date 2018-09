Merkel erkent fouten gemaakt te hebben in crisis rond chef staatsveiligheid

24 september 2018

De Duitse bondskanselier Angela Merkel erkent dat ze fouten gemaakt heeft in de crisis rond Hans-Georg Maassen, tot voor kort topman van de binnenlandse veiligheidsdienst. Maassen was in opspraak gekomen voor uitspraken waarin hij de klopjacht van begin september op allochtonen in de stad Chemnitz had geminimaliseerd.