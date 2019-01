Merkel erkent Duitse verantwoordelijkheid voor nazi-misdaden in Griekenland, maar zwijgt over omstreden herstelbetalingen kg

11 januari 2019

12u47

Bron: Belga 0 Duitsland "neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de misdaden" van de nazi's in Griekenland op zich. Dat heeft bondskanselier Angela Merkel vandaag verklaard bij haar eerste officiële bezoek aan Athene sinds 2014.

"We zijn ons ervan bewust dat Duitsland veel leed heeft veroorzaakt in Griekenland in de periode van het nationaal-socialisme. Dit heeft ons geleerd al het mogelijke te doen om goede relaties met Griekenland te onderhouden", zo verklaarde Merkel op de Griekse televisiezender.

Herstelbetalingen

Merkel ging wel niet rechtstreeks in op de herstelbetalingen die Griekenland eist ter compensatie van de misdaden die het naziregime in het land heeft begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Drie jaar geleden raamde een parlementaire commissie de schade op 289 miljard euro.



De Griekse president Prokopis Pavlopoulos herhaalde na zijn onderhoud met Merkel dat Athene vasthoudt aan de eis tot compensatie. "Dit kan wettelijk geregeld worden op Europees niveau", zei de president, die beklemtoonde dat de Griekse eis historisch juist is.



Het officiële Duitse standpunt luidt echter dat de kwestie van de herstelbetalingen is afgehandeld sinds het Twee-plus-Vier-verdrag uit 1990 dat de Duitse hereniging bezegelde.

Boeman Duitsland

Merkel moet in Athene een verzoenende toon aanslaan. In het hoofd van vele Grieken is Duitsland de boeman die hen tot draconische besparingen veroordeelde tijdens de financiële crisis die Griekenland de voorbije jaren heeft geteisterd.



In haar gesprek met premier Alexis Tsipras prees Merkel dan ook de opofferingen die de Grieken hebben doorstaan om de crisis het hoofd te bieden. De bondskanselier had ook woorden van lof voor de moed van de regering om het geschil met Macedonië over de officiële naam van het buurland op te lossen.

