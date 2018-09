Merkel en Seehofer opnieuw in de clinch na migratie-onrust in Chemnitz: "Moeder van alle politieke problemen" ADN

06 september 2018

14u36

Bron: Belga 4 De extreemrechtse demonstraties in de stad Chemnitz lokken discussie uit onder de Duitse regeringspartijen. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer bestempelde de migratiekwestie vandaag als "de moeder van alle politieke problemen". Hij werd meteen tegengesproken door bondskanselier Angela Merkel.

Minister en CSU-leider Seehofer liet in de krant "Rheinischen Post" zijn licht schijnen over de slechte peilingen van zijn conservatieve partij in Beieren. Seehofer stelde vast dat de CSU met de AfD voor het eerst wordt geconfronteerd met concurrentie aan haar rechterzijde. De opkomst van AfD heeft "niet enkel" met migratie te doen, doceerde Seehofer, maar "de migratiekwestie is wel de moeder van alle politieke problemen in Duitsland." "Dat zeg ik al drie jaar. En dat bevestigen de peilingen. Dat ervaar ik ook in mijn contacten", zei de minister.

De verklaring van Seehofer lokte onmiddellijk reactie uit. "Ik zeg dat anders", zei Merkel op televisiezender RTL. "De migratiekwestie stelt ons voor uitdagingen. Daarbij stellen zich ook problemen", erkende de bondskanselier, maar migratie leidt volgens haar ook tot successen. Merkel, wiens partij CDU al decennialang een alliantie heeft met de CSU, wees erop dat er in Chemnitz niet enkel xenofobe en haatdragende ontsporingen zijn geweest. Er waren ook demonstraties die aantoonden "hoe mensen ook opstaan tegen xenofobie en racisme".

Merkel zou binnenkort naar Chemnitz afreizen. Die Oost-Duitse stad werd de voorbije dagen opgeschrikt door gewelddadige extreemrechtse manifestaties. Aanleiding was de moord op een 35-jarige man. Een Iraakse en Syrische verdachte zitten daarvoor in voorlopige hechtenis.

Tussen Merkel en Seehofer kwam het begin deze zomer ook al tot een harde aanvaring over het migratiebeleid. In Beieren vinden op 14 oktober verkiezingen plaats. De CSU, die in de rijke deelstaat een absolute meerderheid heeft, dreigt zwaar te verliezen. Het rechtspopulistische AfD zou er 13 tot 14 procent van de stemmen kunnen halen.