Merkel en Seehofer bereiken na uren onderhandelen doorbraak over migratie

02 juli 2018

22u20

De Duitse zusterpartijen CDU en CSU zijn het toch eens geworden over het Duitse migratiebeleid. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) gezegd. Hij liet ook weten dat hij aanblijft als minister.

Seehofer had zondag nog gedreigd op te stappen als minister. Zijn Beierse CSU lag in de clinch met de CDU van bondskanselier Angela Merkel over het Duitse migratievraagstuk. Het opstappen van Seehofer zou mogelijk de val van de Duitse regeringscoalitie hebben ingeluid.

Seehofer zei eerder dat hij asielzoekers wilde terugsturen aan de grens als zij al in een ander EU-land staan geregistreerd. De bondskanselier liet weten daar niets voor te voelen. Merkel vindt dat de migratieproblematiek in Europees verband moet worden aangepakt.

Volgens het akkoord dat nu is gesloten, worden in het grensgebied gesloten doorreiscentra voor asielzoekers ingericht. Merkel zei dat de procedures voor deze immigranten met spoed worden behandeld. Als de immigranten in een ander land van de EU zijn geregistreerd zal Duitsland met die landen gaan onderhandelen over het terugnemen van deze mensen. ,,Op deze wijze houden we de geest van het partnerschap binnen de EU in stand', zei Merkel. ,,Ik denk dat we na zware onderhandelingen en moeilijke dagen een goed compromis hebben bereikt.''

De CDU en CSU overlegden maandagavond urenlang om tot een compromis te komen. ,,Na lange intensieve discussies tussen de CDU en CSU hebben we een akkoord bereikt over hoe we in de toekomst illegale immigratie aan de grens tussen Duitsland en Oostenrijk kunnen voorkomen'', zei Seehofer.