Merkel en Macron vormen front en pleiten voor Europees relanceplan

29 juni 2020

Bron: Belga 0 Enkele weken voor een cruciale top over een Europees relanceplan heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel vandaag in Meseberg nabij Berlijn de Franse president Emmanuel Macron ontvangen. Berlijn en Parijs staan zij aan zij om de Europese economie erbovenop te helpen na de coronacrisis, beloofde Merkel.

"Wanneer Duitsland en Frankrijk verenigd zijn, betekent dat nog niet dat Europa verenigd is. Maar wanneer Duitsland en Frankrijk het niet eens zijn, dan is de eenheid van Europa niet in goede staat", zo omschreef Merkel het belang van een goede verstandhouding tussen Parijs en Berlijn.

Die was de voorbije jaren vaak zoek, maar in het aanschijn van de grootste crisis in decennia trekken Merkel en Macron opnieuw de kar. Met hun pleidooi voor een groot Europees relanceplan gefinancierd met gemeenschappelijke obligaties effenden ze het pad voor het voorstel van de Europese Commissie voor een relancefonds van 750 miljard euro.



Macron sprak de hoop uit dat de regeringsleiders het volgende maand op een top in Brussel eens kunnen worden over het fonds, dat gekoppeld wordt aan de nieuwe meerjarenbegroting tot 2027. "Dit is onze hoogste prioriteit", beklemtoonde de Franse president, die vorige week al naar Den Haag was getrokken om de Nederlandse premier Mark Rutte te overtuigen van het plan.

Ook Duitsland zal alle registers opentrekken om een akkoord te forceren. De grootste lidstaat neemt vanaf woensdag tot het einde van het jaar het voorzitterschap van de Europese ministerraden over. "De verwachtingen zijn hoog", erkende Merkel. Europa gaat een zware tijd tegemoet, maar Berlijn en Parijs zijn vastberaden hun Europese engagement in de strijd te gooien, zei ze. "Europa is onze toekomst.”