Merkel en Macron tekenen dinsdag vriendschapsverdrag HR

19 januari 2019

17u54

Bron: ANP 0 Bondskanselier Angela Merkel ziet Duitsland en Frankrijk als dé initiatoren van de Europese eenwording. Zij zegt dit in de aanloop naar de ondertekening van het zogenaamde vriendschapsverdrag tussen beide landen aanstaande dinsdag in Aken.

Dinsdag zetten Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hun handtekening onder het verdrag dat als verlengde van het Élyséeverdrag van 1963 geldt. De toenmalige Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle bezegelden destijds de vriendschapsband tussen beide landen. “Samen met Frankrijk willen we Europese eenwording weer een impuls geven”, zei Merkel.

“De wereld is veranderd en daarom is er een nieuw verdrag nodig”, vervolgde de bondskanselier. “Er zal behalve een uitgebreid hoofdstuk over de samenwerking ook een bijlage worden toegevoegd met een permanente lijst van projecten die ze gezamenlijk willen aanpakken, waarmee we willen aantonen dat Berlijn en Duitsland in Europa het voortouw nemen.”

Ze wees verder op de nauwe samenwerking bij buitenlandse politiek. “En dat gaat verder dan alleen over het grensgebied tussen beide landen.” Frankrijk en Duitsland zijn respectievelijk in maart en april voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Bekijk ook:

10 dingen die je niet wist over Angela Merkel .