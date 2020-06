Merkel en Macron in gesprek over Europees economisch herstelplan HR

29 juni 2020

06u11

Bron: ANP 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron treffen elkaar vandaag in het Oost-Duitse Meseberg voor een overleg. Bij de ontmoeting bespreken de twee onder meer een Europees economisch herstelplan. Beide leiders houden na de ontmoeting een persconferentie.

Ook staan bij het overleg de coronacrisis, milieuonderwerpen en internationale ontwikkelingen op de agenda. Macron was vorige week nog in Den Haag om met de Nederlandse premier Mark Rutte te overleggen over verschillen van inzicht omtrent de Europese begroting en het plan voor een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Daarbij werd volgens een woordvoerder van Macron vooruitgang geboekt.



Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden verzetten zich tegen grote leningen zonder daaraan gekoppelde voorwaarden rond hervormingen. De Franse president wil op een EU-top in juli groen licht krijgen voor het plan. Duitsland is vanaf 1 juli een half jaar voorzitter van de EU.

