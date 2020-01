Merkel en Johnson telefoneren met Iraakse premier Mahdi LH

06 januari 2020

17u44

Bron: Belga 0 Bondskanselier Angela Merkel heeft vandaag met de Iraakse regeringsleider Abdel Mahdi getelefoneerd. Volgens de woordvoerder van de Duitse regering, Steffen Seibert, besprak Merkel met de Iraakse premier de actuele situatie in zijn land en de beslissing van het Iraakse parlement om de buitenlandse militaire aanwezigheid te bannen.

De Britse premier Boris Johnson belde ook met Abdel Mahdi om te zeggen dat hij aan een diplomatieke oplossing werkt. Johnson zou gezegd hebben dat hij garant wil staan voor de soevereiniteit en de stabiliteit van Irak, zo klinkt het in een Britse regeringsmededeling.



Merkel, Johnson en de Franse president Emmanuel Macron hadden gisteren in een gezamenlijke verklaring laten weten dat ze de strijd tegen Islamitische Staat (IS) willen voortzetten. Ze riepen Irak op om de strijd onder aanvoering van de VS tegen IS ook voort te zetten. Volgens bronnen in het Elysée had Macron gisterenavond ook met Merkel gebeld hierover.

Het Iraakse parlement had de Iraakse regering gisteren opdracht gegeven om alle buitenlandse troepen het land uit te sturen. Zo reageerde het land op de moord op de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani en de belangrijke Iraakse militieleider Aboe Mahdi al-Muhandis bij de VS-aanval in Bagdad van vrijdag.

De VS hebben met het oog op de strijd tegen IS zo'n 5.000 militairen gestationeerd in Irak.