Merkel en CSU-voorzitter Seehofer bereiken doorbraak over migratieproblematiek

02 juli 2018

22u20

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel en minister van Binnenlandse Zaken en CSU-voorzitter Horst Seehofer hebben een compromis bereikt over de migratieproblematiek. Dat hebben bronnen binnen het conservatieve blok aan persagentschap dpa bevestigd. Seehofer heeft verklaard dat hij toch niet wil opstappen.

De Duitse christendemocratische unie CDU en CSU willen voor asielzoekers die al in een andere lidstaat van de Europese Unie geregistreerd zijn, transitcentra inrichten aan de Duits-Oostenrijkse grens. Vanuit die centra zullen die asielzoekers meteen teruggestuurd worden naar de EU-landen in kwestie. Dat hebben beide partijen na urenlang onderhandelen bekendgemaakt.

De partijen verklaren in een mededeling dat de partijen "niet onvoorbereid te werk willen gaan, zonder met de betrokken landen administratieve overeenkomsten te sluiten of verdragen op te stellen".

Het is nog niet duidelijk of de derde partij in de coalitie, de sociaaldemocratische SPD, akkoord zal gaan met de centra. De drie partijen zouden maandag ook nog een overleg op de agenda hebben staan. De Duitse krant Bild schreef maandag dat SPD een dergelijk voorstel niet zou afschieten.

De CSU/CDU-fractie wordt dinsdag op de hoogte gebracht van het akkoord, aldus een woordvoerder.

Het migratiedossier had in Duitsland geleid tot een gespannen verhouding tussen de christendemocratische CDU en de Beierse zusterpartij CSU. Seehofer wou dat migranten die in Duitsland aankomen, zouden worden teruggestuurd naar het Europese land waar ze voor het eerst geregistreerd werden. Merkel pleitte voor een Europese aanpak en kreeg tot aan de Europese top van deze week om een regeling uit te werken met de andere lidstaten van de Europese Unie.

Seehofer dreigde er zondag zelfs mee om op te stappen vanwege het conflict, maar daar kwam hij maandag op terug. "We zijn tot een akkoord gekomen", zei hij na de urenlange onderhandelingen met Merkel.