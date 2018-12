Merkel: “Duitsland moet meer verantwoordelijkheid opnemen in de wereld” ttr

31 december 2018

08u09

Bron: belga 5 De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt in haar traditionele nieuwjaarstoespraak dat het in het belang van Duitsland is om wereldwijd meer verantwoordelijkheid op te nemen, in een tijd dat het multilateralisme onder druk staat.

In haar toespraak, die vandaag om 18 uur wordt uitgezonden, constateert Merkel dat de oude zekerheden rond internationale samenwerking op de proef worden gesteld. Maar geen enkele mondiale uitdaging - zoals klimaatverandering, migratie of de strijd tegen het terrorisme - kan door één land alleen worden opgelost, waarschuwt ze.

“In ons eigen belang moeten we meer verantwoordelijkheid nemen”, vervolgt ze. Volgens de bondskanselier zal Duitsland, dat in 2019 en 2020 een van de zetels van de niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zal bezetten, campagne voeren voor “mondiale oplossingen”. Merkel belooft ook om de humanitaire hulp en ontwikkelingshulp te verhogen, evenals het defensiebudget. Hoewel ze de Amerikaanse president Donald Trump niet bij naam noemt, is haar boodschap duidelijk bedoeld als kritiek op Trumps unilateralisme.

Uitdagingen

Merkel zegt ook dat ze vastberaden is om de Europese Unie robuuster te maken, en in staat te stellen beslissingen te nemen. “En met Groot-Brittannië willen we een nauwe samenwerking behouden ondanks de terugtrekking uit de Europese Unie”, voegt ze eraan toe.

Wat de binnenlandse politiek betreft erkent Merkel dat vele Duitsers de regeringscoalitie die aantrad in maart, een alliantie tussen haar conservatieve blok bestaande uit CDU en CSU en het sociaaldemocratische SPD, niet genegen zijn. “Maar we kunnen de uitdagingen van onze tijd alleen het hoofd bieden als we samen blijven, en samenwerken met anderen over de grenzen heen”, voegt ze eraan toe.

Miljoen vluchtelingen

In 2015 besliste Merkel om de grenzen te openen voor meer dan een miljoen vluchtelingen, voornamelijk oorlogsvluchtelingen uit het Midden-Oosten. Onvrede over die beslissing leidde tot de opmars van de antimigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD). De partij maakte bij de federale verkiezingen van vorig jaar haar intrede in de Bondsdag, waardoor het politieke landschap in Duitsland verbrokkeld raakte.

Om de onvrede in haar partij weg te nemen heeft Merkel het leiderschap van haar partij CDU opgegeven. Haar mandaat als bondskanselier wil ze wel afmaken, iets waar ze in haar nieuwjaarstoespraak opnieuw naar verwijst.

Bekijk ook:

‘10 dingen die je niet wist over Angela Merkel’