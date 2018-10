Merkel: “Duitsland is zich aan het voorbereiden op ‘no deal-brexit’” KVE TT

17 oktober 2018

15u31

Bron: Belga 7 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in het parlement gezegd dat er nog altijd een kans is op een akkoord met het Verenigd Koninkrijk over de brexit, maar dat Berlijn tegelijkertijd voorbereidingen treft voor een ‘no deal’-scenario. Vandaag komen de Europese staats- en regeringsleiders in Brussel bij elkaar voor een cruciale brexit-top.

“Ik wil dat Groot-Brittannië een dichte partner blijft na het vertrek”, zei Merkel in de Bondsdag. “Er is nog altijd een kans dat we een goeie deal sluiten. Maar laat het duidelijk zijn: uiteindelijk zal er altijd een verschil zijn tussen lidmaatschap en partnerschap.” Merkel waarschuwde zo dat er sowieso gevolgen zijn voor de Britten door de uitstap uit de EU. Zo wordt er gekeken naar de status van de ongeveer 100.000 Britten die in Duitsland wonen.

Tegelijkertijd zei Merkel dat Duitsland zich voorbereidt “op elk scenario, inclusief de mogelijkheid dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder akkoord.

Merkel bevestigde dat het grootste twistpunt nog altijd de Ierse grenskwestie is. De Britten en de rest van Europa geraken het niet eens over wat er met die grens moet gebeuren en waar die in de praktijk komt te liggen eens het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de EU.

Langere overgangsperiode?

Brexitonderhandelaar voor de Europese Unie Michel Barnier stelt ondertussen voor om de overgangsperiode nadat Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten, met een jaar te verlengen. Dat moet de onderhandelingen terug vlot trekken. Dat hebben twee Europese diplomaten aan het Franse persagentschap AFP verklaard.

De mogelijkheid om een jaar langer te onderhandelen over de toekomstige relatie tussen Londen en de Europese Unie heeft tot doel om het vraagstuk van de grens tussen Ierland, dat lid is van de EU, en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, op te lossen. Het gaat om het grootste struikelblok bij de onderhandelingen, merken de diplomaten op.

