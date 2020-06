Merkel doet oproep voor meer Europese samenwerking tegen corona HR

18 juni 2020

13u36

Bron: Belga 0 Buitenland De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft opgeroepen tot een nauwere samenwerking binnen de Europese Unie in verband met de coronapandemie. Ze deed dat in een regeringsverklaring met het oog op het komende voorzitterschap van de EU van Duitsland.

“Geen land kan deze crisis geïsoleerd en alleen doorstaan”, zei ze. “Nog nooit waren solidariteit en samenhang in Europa zo belangrijk als vandaag. De pandemie heeft blootgelegd hoe fragiel het Europese project nog is. De eerste reflexen, ook de onze, waren eerder nationaal en niet Europees.”

Merkel kondigde aan dat Duitsland tijdens het voorzitterschap volop gaat inzetten op een Europese klimaatwet. In de buitenlandpolitiek van de EU wil Merkel Afrika als zwaartepunt omdat de staten daar te lijden hebben onder de coronacrisis. Een ander zwaartepunt worden wat haar betreft de betrekkingen met China.



Duitsland is de tweede helft van het jaar voorzitter van de EU. Vrijdag is er een EU-top over het herstelplan en over een Europees relancefonds voor na de coronacrisis.

Lees ook:

ANALYSE. Te laat, te snel, te weinig en te veel: Brussel in de corona-achtbaan (+)

ANALYSE. Geen land in Europa doet het zo goed als Duitsland: wat is het geheim achter het succes van de ‘coronaweltmeister’? (+)

Macron en Merkel ‘schaffen das’: bazookaatje van €500.000.000.000 (+)