Merkel: "De wil voor een oplossing van het migratiedossier is er" bvb

02 juli 2018

16u51

Bron: Belga 0 De Duitse kanselier Angela Merkel (CDU) heeft zich bereid getoond om tot een oplossing te komen in het geschil over het vluchtelingenbeleid met zusterpartij CSU.

Het gemeenschappelijk lot van de CDU en CSU is de moeite waard om te proberen een overeenkomst te bereiken, zei de voorzitster van de christendemocratische CDU vandaag na een zitting van de Unionsfractie. De wil om het conflict op te lossen is groot. Nu moet uitgeklaard worden hoe de kwestie op nationaal en Europees vlak in overeenstemming kan gebracht worden.

Een goede dag voor Europa

Merkel zei voorts dat binnen de Union de resultaten, die ze bij de onderhandelingen op de EU-top in Brussel en bij haar bilaterale onderhandelingen vorige week had bereikt, niet in gelijke mate werden gewaardeerd. Maar de wil voor een oplossing is aanwezig. Het was hard werken om tot een gezamenlijk slotdocument van alle 28 EU-lidstaten te komen, die in verschillende mate door het probleem worden geconfronteerd. Merkel noemde het resultaat van de top een goede dag voor Europa.

Crisisoverleg

De partijtop van CDU en CSU komen vandaag in de vroege avond samen voor een mogelijk ultiem gesprek om het geschil over de afwijzing van bepaalde asielzoekers aan de Duitse grens bij te leggen.

Na het topoverleg van de Union in de late namiddag zal ook de coalitie van CDU, CSU en SPD bijeenkomen, zei Unionsfractieleider Volker Kauder (CDU) na de zitting van de Unionsfractie. Eerder had regeringspartner SPD aangedrongen om vandaag een crisisoverleg van de coalitie te houden. Er is echter geen automatisch mechanisme dat de SPD een compromis onderschrijft in het asielgeschil tussen CDU en CSU, zei partijvoorzitster Andrea Nahles vandaag na een zitting van het SPD-bestuur in Berlijn.