Merkel blijft gekant tegen nieuwe verkiezingen: "We moeten met dit resultaat aan de slag gaan" SVM

16u33

Bron: Belga 0 AFP Angela Merkel heeft zich sterk uitgesproken tegen het uitroepen van nieuwe verkiezingen. De Duitse bondskanselier wil "zeer snel" een regering vormen en staat open voor een compromis met de sociaaldemocraten.

"Ik ben absoluut niet overtuigd dat we -indien we niets met het resultaat kunnen doen- de mensen zouden moeten vragen om opnieuw te gaan stemmen", aldus de CDU-partijleidster tijdens een plaatselijke partijconferentie in Kuehlungsborn. "De Duitse politici hebben een verantwoordelijkheid om met het resultaat aan de slag te gaan."

"Europa heeft nood aan een sterk Duitsland. Het is daarom wenselijk om zeer snel een regering te vormen, niet alleen een regering van lopende zaken."

-8,6 procent

Merkels christendemocraten eindigden bij de laatste verkiezingen als grootste partij, maar de Union (CDU/CSU) verloor wel 8,6 procent tegenover 2013. Daardoor moesten de christendemocraten voor het eerst op zoek naar meer dan één coalitiepartner. Merkel startte verkennende gesprekken met de liberale FDP en die Grünen, maar die werden vorige week door FDP opgeblazen.

Druk groeit

Sindsdien groeit de druk op de sociaaldemocraten van Martin Schulz om alsnog in een "grote coalitie" te stappen. Gisteren liet de partij weten bereid te zijn tot gesprekken om een oplossing te bereiken voor de regeringscrisis. Eerder had ze een nieuwe coalitie met CDU/CSU nog uitgesloten.

Merkel stelde voorts nog dat gesprekken met SPD gevoerd moeten worden "op basis van wederzijds respect". President Frank-Walter Steinmeier heeft donderdag een ontmoeting met Merkel, CSU-voorzitter Horst Seehofer en Martin Schulz.