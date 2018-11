Merkel blijft beter weg van herdenkingen, vindt AfD honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog: “Overwinnaars niet steunen” TT

11 november 2018

16u20

Bron: Belga 0 De leider van de Duitse extreemrechtse AfD vindt niet dat Duitsland moet deelnemen aan de herdenkingsplechtigheden rond het einde van Wereldoorlog I. "We kunnen nu niet van kant veranderen om de overwinnaars te steunen en door de Arc de Triomphe gaan lopen naast mijnheer Macron", zei Alexander Gauland gisterenavond op de Duitse zender ZDF.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is al het hele weekend in Frankrijk om de Wapenstilstand, die vandaag precies honderd jaar geleden werd ondertekend, te herdenken.

Tegen de zin van extreemrechts. "Ik denk dat het verkeerd is om de geschiedenis te herschrijven en deel te nemen aan de overwinningsviering van de geallieerden", zei AfD-leider Alexander Gauland gisteren op ZDF. "Duitsland heeft de oorlog verloren, en het beleid dat WOI heeft veroorzaakt kende meerdere oorzaken", zei hij, onder meer de Duitse "klunzigheid".

"We kunnen nu niet van kant veranderen om de overwinnaars te steunen en door de Arc de Triomphe gaan lopen naast mijnheer Macron", klonk het in een sneer naar Merkel. Zij is samen met tientallen andere staatshoofden en regeringsleiders in Parijs voor een herdenkingsceremonie aan de Arc de Triomphe.