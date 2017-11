Merkel bevestigt: CDU is bereid tot onderhandelingen met SPD Redactie

16u47

Bron: Belga 0 EPA Duits bondskanselier Angela Merkel. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft bevestigd dat haar conservatieve partij CDU "ernstig" wil praten met de sociaaldemocratische SPD om een regering te vormen in Duitsland. "We zijn bereid om gesprekken aan te gaan met de SPD", aldus Merkel. Ze kreeg daarvoor het officiële fiat van haar partij.

De CDU zat al tweemaal in een regering met de SPD: in 2005-2009 en 2013-2017. SPD-leider Martin Schulz laat een toekomstige regeringsdeelname voorlopig open.

"We gaan gesprekken aan waarvan we nog niet weten waarheen ze zullen leiden", aldus Schulz, na een vergadering van het partijbestuur in Berlijn. Behalve een regeringsdeelname onder Merkel houdt Schulz ook rekening met steun voor een minderheidsregering. "Alle opties liggen op tafel", aldus nog Schulz.

Jamaica-coalitie

De centrumlinkse SPD heeft in september de grootste verkiezingsnederlaag uit haar geschiedenis geleden. Daarom had partijleider Martin Schulz aanvankelijk verklaard dat de sociaaldemocraten zich zouden terugtrekken in de oppositie. Maar daar werd tien dagen geleden op teruggekomen, nadat de gesprekken over een zogenaamde 'Jamaica-coalitie', tussen CDU/CSU, FDP en Die Grünen, op niets waren uitgedraaid.

Donderdag komen Schulz, Merkel en CSU-leider Horst Seehofer samen in Berlijn voor een gesprek met president Frank-Walter Steinmeier.