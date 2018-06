Merkel bereikt bilaterale migratieakkoorden met 12 landen, waaronder België TTR

30 juni 2018

13u13

Bron: Belga 21 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft bilaterale migratieakkoorden ondertekend met veertien landen, waaronder België. De landen stemmen ermee in migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd, sneller terug te nemen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken laat weten dat er nog niks ondertekend is. Ook Tsjechië en Hongarije ontkennen dat zij met de maatregel hebben ingestemd.

"Er is wel een principieel akkoord tussen België en Duitsland om te bekijken hoe en in welke mate de onderlinge Dublinprocedures kunnen worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door de uitwisseling van verbindingsofficieren. Dat moet toelaten om asielzoekers die eigenlijk onder de bevoegdheid van het andere land vallen, sneller te kunnen terugsturen en zo de strijd te kunnen aangaan met secondaire stromen", aldus Francken.

Het werkt dus in beide richtingen, zo klinkt het nog. Met andere woorden: er zou dan van Duitse kant een snellere terugname zijn van migranten die eerder al in Duitsland asiel hebben aangevraagd.

Er is deze week een bilaterale afspraak gemaakt tussen ons land en Duitsland om de Dublinprocedure bij asielaanvragen administratief sneller af te handelen. Dit werkt uiteraard langs beide kanten. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Tsjechië en Hongarije ontkennen

Eerst werd gemeld dat ook Tsjechië en Hongarije een akkoord hadden ondertekend, maar dat hebben beide partijen vandaag met klem ontkend.

"Duitsland heeft ons niet benaderd en op dit ogenblik zou ik een dergelijk akkoord niet ratificeren (..) We plannen geen onderhandelingen. Er is geen reden tot onderhandelen. We verwerpen dit beslist", zei de Tsjechische premier Andrej Babis.

De Hongaarse premier Viktor Orban gewaagde van "fake news" en zei tegen het Hongaarse persbureau MTI dat er "geen overeenkomst" is.

Andere landen

Andere landen die een akkoord hebben ondertekend zijn Polen, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Litouwen, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden.

Gisteren raakte op de EU-top bekend dat Spanje en Griekenland ook een akkoord hebben ondertekend. Italië vooralsnog niet.

EU-top

De Europese staatshoofden en regeringsleiders kwamen eergisteren en gisteren in Brussel bijeen voor een Europese top die gedomineerd werd door de migratieproblematiek. Volgens sommigen "cruciaal" voor de toekomst van de Europese Unie, maar ook het politieke lot van Duits bondskanselier Angela Merkel hing ervan af. Haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en zijn CSU, de Beierse zusterpartij van Merkels CDU, vragen een Europese oplossing voor de vele transmigranten in Duitsland. Zij moeten terug naar het land waar ze het eerst geregistreerd zijn, klinkt het, vaak frontlijnstaten als Griekenland en Italië.

Morgen zitten Seehofer en Merkel rond de tafel om de resultaten van de Europese top te bespreken.