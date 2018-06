Merkel belooft Italië Duitse steun in vluchtelingencrisis Redactie

18 juni 2018

21u45

Bron: Belga 2 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte Duitse steun beloofd in de omgang met de in Italië aankomende migranten. Dat heeft Merkel aan Conte gezegd tijdens diens eerste bezoek aan Berlijn sinds hij begin deze maand aan de macht kwam.

Merkel wees er onder meer op dat het vluchtelingenprobleem al in Noord-Afrika, en in Libië in het bijzonder, aangepakt moet worden, en dat daarvoor samenwerking met de VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR nodig is.

Conte van zijn kant riep op tot meer EU-solidariteit om de migratielast te verdelen. Voor zijn ontmoeting met de Duitse bondskanselier zei Merkel dat de EU haar perspectief moet veranderen. "De Italiaanse grenzen zijn Europese grenzen", zei Conte, en hij voegde eraan toe dat Italië het systeem van de Dublin-verordening wil wijzigen. Dat schrijft voor dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste EU-land waar ze aankomen.

Asielaanvragen moeten, volgens zowel Merkel als Conte, gebeuren voor de oversteek van de Middellandse Zee, ofwel in hun eigen land of in transitlanden.

Merkel hoopt bilaterale akkoorden met buurlanden te kunnen afsluiten om vluchtelingen die al in een ander land geregistreerd staan aan de Duitse grens naar deze landen te kunnen terugsturen. Op die manier hoopt Merkel de strijd met haar minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer te kunnen kalmeren.