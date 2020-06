Merapi-vulkaan op Indonesië spuwt as tot 6 km hoog jv

21 juni 2020

13u46

Bron: DPA 0 De vulkaan Merapi op het Indonesische eiland Java is zondagochtend twee keer uitgebarsten, waarbij as tot 6 kilometer hoog uitgespuwd werd. De eerste uitbarsting duurde vijf minuten, de tweede zeven, zo meldt het geologische centrum.

De omringende dorpen werden bedolven onder een asregen. Bewoners worden geadviseerd buiten de drie kilometerzone rond de vulkaan te blijven.

Het alarmniveau is verhoogd naar het op één na hoogste niveau.

Java is het dichtstbewoonde eiland van Indonesië.

Bij een zware uitbarsting van de Merapi in 2010 kwamen meer dan 300 mensen om het leven en 60.000 inwoners verloren hun woonst.

De 2.968 meter hoge vulkaan is slechts een van zowat 130 actieve vulkanen in Indonesië, maar geldt als een van de gevaarlijkste. Het land met talrijke eilanden ligt op de 'Pacific Ring of Fire', de geologisch meest actieve zone van de aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.