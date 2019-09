Mensensmokkelaars wijzigen tactiek en vertrekken nu vanuit Tunesië TT

Bron: Belga 13 Italië ziet zich momenteel geconfronteerd met een toename van het aantal 'spookboten' die migranten vervoeren en aankomen op Italiaanse bodem. Volgens een Italiaanse procureur lijkt het erop dat de mensensmokkelaars van tactiek veranderd zijn en er nu de voorkeur aan geven om te vertrekken vanuit Tunesië in plaats van Libië.

Van de 6.623 mensen die sinds begin 2019 in Italië zijn aangekomen, zijn er ongeveer 5.500 "op een autonome manier" in Italië aangekomen. Dat wil zeggen dat ze zelf de kust hebben bereikt en dus niet zijn opgepikt op zee, schrijft de krant La Repubblica.

Van die mensen die op autonome manier zijn aangekomen, merken de Italiaanse autoriteiten dat het niet enkel meer gaat om Tunesiërs, maar ook mensen uit Sub-Sahara, aldus procureur Agrigento Salvatore Vella in een interview met de dagelijkse La Stampa. "We denken dat er nieuwe routes zijn, die niet vanuit Libië gaan, maar wel vanuit Tunesië, waar het oversteken van de zee gemakkelijker is en vasteland kan worden bereikt op kleine boten, met een minimum aan risico", voegde hij eraan toe.

De procureur heeft het over overtochten van relatief korte duur van 14 tot 16 uur en beschrijft ze als "businessclass-trips", omdat ze gebeuren aan boord van snelle boten.

Het aantal aankomsten in Italië in september was hoger dan in dezelfde periode in 2018, volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een totaal van 108 asielzoekers arriveerde gisterenavond laat op het eiland Lampedusa aan boord van een houten boot en een kleine boot.

De smokkelaars lijken hun strategie te hebben gewijzigd en verkiezen ervoor om te vertrekken vanuit Tunesië in plaats van uit Libië. Oversteken vanuit Libië is notoir gevaarlijk, met een geschat sterftecijfer van één op de tien, volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

