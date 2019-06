Mensensmokkelaars krijgen levenslang voor dood van 71 asielzoekers in koelvrachtwagen

20 juni 2019

Een rechtbank in Hongarije heeft vier mensensmokkelaars tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld vanwege de dood van 71 vluchtelingen. De lichamen van de slachtoffers werden in augustus 2015 ontdekt in een koelvrachtwagen langs de snelweg in Oostenrijk.