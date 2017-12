Mensensmokkelaar verstopt kind in dashboard van BMW EB

17u09

Bron: Mail Online 8 Guardia Civil De jongen zat geprangd in de kleine ruimte tussen de motor en de passagiersstoel van de auto. Een Marokkaan van 65 jaar is gearresteerd nadat hij een 12-jarige jongen wilde binnensmokkelen in de Spaanse exclave Melilla in Noord-Afrika. De Afrikaanse jongen was verstopt in het dashboard van de BMX X5 van de Marokkaan.

De politie ontdekte de knaap vrijdag dankzij speciale apparatuur die de hartslag kan detecteren. De jongen zat geprangd in de kleine ruimte tussen de motor en de passagiersstoel van de auto. Een agent ontdekte de knaap, vermoedelijk afkomstig uit Guinea, door zijn hand achter het dashboard te wrikken.

De auto met Marokkaanse nummerplaat werd uit elkaar gehaald en de jongen uit zijn hachelijke situatie bevrijd. Het kind was helemaal gedesoriënteerd en had het moeilijk om te ademen. Zijn ledematen waren als verlamd doordat de jongen een hele tijd in dezelfde positie had gelegen. Hij werd ter plaatse verzorgd.

De 65-jarige Marokkaan werd gearresteerd. Hij moet voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Versterkte beveiliging

Melilla is een Spaanse exclave aan de Middellandse Zee, vlak bij de Marokkaanse stad Nador. In 2005 bestormden Afrikanen met honderden tegelijk Melilla om zo de Europese Unie binnen te komen. De meeste Afrikanen werden met geweld teruggestuurd. Sindsdien is de beveiliging van de exclave grondig versterkt. Een drie meter hoge dubbele muur met wachttorens houdt echter lang niet iedereen tegen. En het twijfelachtige vernuft van mensensmokkelaars kent zoals hierboven blijkt nauwelijks grenzen.

