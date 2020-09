Mensensmokkel in Oostenrijk: 38 migranten uit koelwagen gered KVE

16 september 2020

17u41

Bron: Belga 0 In Oostenrijk zijn minstens 38 migranten uit een koelvrachtwagen gered nadat ze met luid geschreeuw de aandacht hadden gevestigd op hun benarde situatie. Dat heeft de Oostenrijkse politie woensdag gemeld. De migranten waren door mensensmokkelaars uit Syrië, Irak en Turkije naar Oostenrijk gebracht en waren in slechte gezondheid. In de koelwagen was er geen ventilatie.

Het incident doet denken aan een zeer vergelijkbare situatie met 71 doden in de 2015 in Parndorf, Oostenrijk. Deze keer stond de vrachtwagen in de buurt van Bruck an der Leitha in de deelstaat Neder-Oostenrijk.

Volgens ooggetuigen stond de vrachtwagen met koelaanhangwagen sinds een week aan de rand van de snelweg. Getuigen hadden gezien dat er af en toe mensen uit de laadruimte van het transport sprongen en de velden in vluchtten. Een politiehelikopter en meerdere politiepatrouilles doorzochten het gebied grondig. Er werden in totaal 38 mensen gearresteerd.

Doodsangsten

De migranten betaalden voor de reis bedragen tussen de 6.000 en 8.000 euro. Volgens de politie zeiden de migranten dat ze via verschillende routes van Turkije naar Roemenië gingen. Daar werden ze in een vervallen huis met ongeveer 150 mensen ondergebracht. Vervolgens werden ze via Hongarije naar Oostenrijk in de koelwagen gebracht. Zo doorstonden doodsangsten en zuurstoftekort.

Op het transport zaten in totaal 43 mensen, onder wie zes minderjarige kinderen. De 51-jarige bestuurder van de vrachtwagen is in hechtenis genomen. Om de inzittenden te camoufleren werden achteraan in de laadruimte papierrollen gestapeld.

"De strijd tegen mensensmokkel en illegale migratie zal consequent worden voortgezet", zo heeft de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer (ÖVP) verklaard naar aanleiding van deze zaak.



