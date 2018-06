Mensenrechtenorganisatie onderzoekt inzet pesticiden tegen betogers in Nicaragua IB

15 juni 2018

05u10

Bron: Belga 0 Een mensenrechtenorganisatie in Nicaragua onderzoekt berichten dat vliegtuigen pesticiden zouden hebben gelost op betogers die protesteerden tegen de regering. Dat maakte de organisatie gisteren bekend, terwijl hoofdstad Managua verlamd was door een algemene staking.

De organisatie Asociacion Nicaraguense Pro Derechos Humanos (ANPDH) ontving berichten van het vermoedelijke gebruik woensdag van een pesticide in Diriamba en Jinotepe, ten het zuiden van de hoofdstad, zei ANPDH-directeur Alvaro Leiva. Mensen die de scherp geurende substantie inademden, voelden zich duizelig en moesten braken, zei Leiva.

ANPDH kreeg gelijkaardige berichten vanuit Masaya, vlakbij de hoofdstad, eerder deze maand. Leiva zegt dat onderzocht wordt of de substantie de pesticide Cipermetrina was, "een gif dat zeer gevaarlijk is voor de gezondheid".

24 urenstaking

Een 24 urenstaking, waartoe de oppositie had opgeroepen, verlamde Managua, zeggen getuigen. Vele straten waren verlaten - er waren amper auto's te zien en winkels waren gesloten.

Sommige inwoners toonden hun verzet door te trommelen op potten en blikken, te fluiten, en op plastic toeters te blazen, zei een bewoner van de wijk El Eden. In andere steden was er sprake van gelijkaardige protesten.

