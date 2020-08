Mensenrechtenorganisatie: “Meer dan 200 tegenstanders van Loekasjenko gearresteerd” HAA

28 augustus 2020

07u28

Bron: ANP, DPA 0 In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn massaal tegenstanders van het autoritaire staatshoofd Aleksandr Loekasjenko gearresteerd. De speciale politie OMON ondernam afgelopen nacht actie tegen vreedzame demonstranten in de hoofdstad. Mensenrechtenorganisatie Wesna sprak van meer dan 200 arrestaties, aanzienlijk meer dan in de afgelopen dagen.

De veiligheidstroepen hadden zich de afgelopen dagen ingehouden, toen er maar een paar aanhoudingen waren. In de dagen net na de omstreden presidentsverkiezingen van 9 augustus in het land, werden bijna 7.000 mensen opgesloten. De meesten van hen kwamen een paar dagen later weer vrij, mede onder internationale druk.



Loekasjenko heeft aangekondigd dat hij fors en systematisch gaat optreden tegen manifestanten. Hoe hard zijn tegenstanders ook proberen de situatie in het land te destabiliseren, zei hij gisteren.

Verkiezingen

Veiligheidstroepen met zwarte gezichtsmaskers omringden het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van Minsk en arresteerden vooral mannen. Honderden mensen hadden zich daar verzameld ondanks een demonstratieverbod en demonstreerden vreedzaam.



Er werd ook een groep journalisten opgepakt die verslag wilde doen van de protesten. Het zou volgens persbureau Reuters gaan om ongeveer twintig journalisten.



De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen. Loekasjenko eiste de overwinning op met 80 procent van de stemmen.

