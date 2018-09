Mensenrechtencommissie krijgt geen toegang tot opgesloten demonstranten in Nicaragua IB

21 september 2018

01u53

Bron: Belga 0 De Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie is bezorgd over het lot van demonstranten die opgepakt zijn en in de cel zitten in Nicaragua, na protesten tegen het regime van president Daniel Ortega. Een van hen is de 23-jarige Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens. Zij wordt verdacht van "terroristische daden".

"Deze opgesloten personen bevinden zich in een kwetsbare situatie, en we moeten erover waken dat hun rechten worden gerespecteerd", aldus rapporteur van de Mensenrechtencommissie Joel Hernández. Hij kwam dinsdag aan in de hoofdstad Managua, maar kreeg geen toegang tot de gevangenis van Chipote, waar het grootste deel van de gearresteerde opposanten opgesloten zit.

Hernández laakt de weigering tot medewerking van de autoriteiten. Zij wilden ook geen informatie uitwisselen met de rapporteur.

Ongerustheid

Wel had Hernández ontmoetingen met naasten van de opposanten en hun advocaten, en met vertegenwoordigers van de burgergemeenschap. De vrienden en familieleden van de gevangenen drukten hun ongerustheid uit over de omstandigheden waarin hun geliefden zijn opgesloten.

Amaya Coppens

Volgens het Nicaraguaanse mensenrechtencentrum zijn al minstens 500 tegenstanders van het regime opgepakt voor het organiseren, deelnemen aan of ondersteunen van manifestaties. Ze worden in verdenking gesteld van "terroristische daden". Onder hen is ook Amaya Coppens. Afgelopen zaterdag nog werd in Brussel een manifestatie georganiseerd om haar vrijlating te eisen.

President Daniel Ortega wordt al vijf maanden lang geconfronteerd met een golf aan sociale protesten, die van een ongeziene omvang zijn in het land. Directe oorzaak was een wetsvoorstel rond de hervorming van de sociale zekerheid, dat uiteindelijk in de vuilnisbak belandde.

Door de politieke crisis kwamen als meer dan 320 mensen om, en meer dan 2.000 anderen raakten gewond. Honderden manifestanten werden al opgepakt en minstens 400 artsen en leerkrachten werden ontslagen.