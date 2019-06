Mensenrechtencommissariaat VN monitort situatie in Venezuela kv

21 juni 2019

20u52

Bron: Belga 0 De Hoge Mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, gaat in de Venezolaanse hoofdstad Caracas een kantoor openen met twee medewerkers om de situatie in het land te monitoren. Dat heeft oppositieleider en zelfverklaarde interim-president Juan Guaido gemeld, na een ontmoeting met Bachelet.

"Twee van haar functionarissen blijven hier in om de situatie te monitoren, vooral in ziekenhuizen", aldus Guaido. Ook riep Bachelet volgens Guaido op om politieke gevangenen vrij te laten. "Dat ze (Bachelet, red.) naar ons land komt toont duidelijk de ernst van de crisis. Het gaat ook om de erkenning dat de complexe humanitaire situatie aan het evolueren is naar een catastrofe", aldus Guaido.

Bachelet is op driedaags bezoek in Venezuela. Na de ontmoeting met de oppositieleider vandaag sprak ze ook met rechterhand van president Nicolas Maduro, Diosdado Cabello, en met de president zelf. Gisteren had ze al ontmoetingen met leden van de Venezolaanse regering en met gevangenen.



Voor de kantoren van de VN in Caracas braken vandaag protesten uit tegen de regering van Maduro. "Dit is geen regering, maar een dictatuur", klonk het bij de honderden manifestanten. "Het regime heeft alles stopgezet in het land, bedrijven, onderwijs. Ze schenden de mensenrechten", aldus een manifestant volgens de krant El Nacional.

Venezuela wordt geteisterd door een enorme economische en politieke crisis. De jaarlijkse inflatie zou dit jaar 10 miljoen procent bereiken en miljoenen mensen zijn naar het buitenland gevlucht.