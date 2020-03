Mensenrechtenactivist betrokken bij kobaltproces tegen Amerikaanse techreuzen met dood bedreigd kv

Een Congolese mensenrechtenactivist is met zijn gezin zijn thuisland moeten ontvluchten wegens zijn betrokkenheid bij een rechtszaak tegen de grootste technologiebedrijven ter wereld. Het proces draait om hun betrokkenheid bij de dood van kinderen in Congolese kobaltmijnen.

De Amerikaanse organisatie International Rights Advocates diende in december voor een rechtbank in Washington een groepsklacht in tegen Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet (Google) en Dell in naam van veertien cliënten. Die laatsten zijn familieleden van kinderen die stierven als gevolg van hun werk in de kobaltmijnen. Ze beschuldigen de bedrijven van medeplichtigheid aan de dood en verwondingen van hun kinderen.

Auguste Mutombo is directeur van Alternatives Plus, een ngo in Congo die zich inzet voor een verbetering van de werkomstandigheden in de ambachtelijke mijnsector. Hij hielp bij het veldwerk dat de basis vormde voor het proces. Kort nadat de informatie over de rechtszaak openbaar werd gemaakt, kreeg hij echter in persoon, via telefoon en via sms tientallen doodsbedreigingen van mensen die beweerden dat ze deel uitmaakten van de mijncoöperaties.

Naar de politie stappen was voor Mutombo echter geen optie: hij vertrouwde er niet op dat de autoriteiten hem zouden beschermen. In de plaats daarvan vluchtte hij met zijn vrouw en kinderen naar Zambia, waar hij zich schuilhield op een geheime locatie. Recent keerde Mutombo terug naar zijn land waar hij de zaak in de openbaarheid brengt om de autoriteiten er zo toe te dwingen hem en zijn gezin bescherming te bieden.

De families die het proces hebben aangespannen krijgen ook bescherming, zegt Siddharth Kara, een mensenrechtenactivist en docent aan de universiteit van Harvard, waar hij zich specialiseert in mensenhandel en moderne slavernij. “We volgen de situatie in de DRC erg nauw op. We (hij en Mutombo, red.) zijn de enige twee mensen die contact hebben met de aanklagers en ons team op het veld en we hebben stappen ondernomen om hun veiligheid te garanderen.”

Kobalt is een belangrijk bestanddeel van herlaadbare lithiumbatterijen. Meer dan 60 procent van het kobalt wordt ontgonnen in Congo, maar de omstandigheden in de artisanale Congolese kobaltmijnen zijn al langer omstreden. “De techboom zorgt voor een enorme toename in de vraag naar kobalt”, zei International Rights Advocates vorig jaar bij de bekendmaking van het nieuws over de rechtszaak. “Maar het gaat om een van de meest extreme contrasten denkbaar. Kobalt wordt in Congo onder extreem gevaarlijke omstandigheden, recht uit het stenen tijdperk, gewonnen door kinderen. Ze krijgen één of twee dollar per dag om in kobalt te voorzien voor de dure gadgets voor sommige van de rijkste bedrijven ter wereld.”

De betrokken bedrijven beweren dat ze zich allemaal inzetten voor een duurzame ontginning van het kostbare metaal en dat ze de mensenrechten van de arbeiders respecteren. Volgens International Rights Advocates zijn de multinationals echter wel degelijk op de hoogte van de wanpraktijken.