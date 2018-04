Mensen zitten twintig minuten vast in achtbaan 'Baron 1898' in Efteling Pricilla Molle

02 april 2018

13u59

Bron: AD.nl 2401 Bezoekers van de Efteling hebben vandaag twintig minuten vastgezeten in de Baron 1898, meldt Looopings op Twitter.

Net voordat de trein de val naar beneden zou maken, bleef hij hangen. De passagiers moesten door medewerkers geëvacueerd worden. Volgens een woordvoerster van de Efteling gebeurt dit wel vaker, vooral bij de Baron. De achtbaan heeft namelijk veel gevoelige sensoren die aangeven wanneer er iets mis is. "Dat is nu ook gebeurd," zegt de woordvoerster. "Eerst wordt er gekeken of de achtbaan weer verder kan rijden, maar in dit geval was dat niet zo. De beveiliging moet dan de passagiers er weer uit halen en dat kan soms even duren."

Hoe het defect precies is ontstaan, is nog niet bekend. Volgens pretparkenwebsite Looopings kampte niet alleen de Baron vandaag met problemen, maar is er ook een storing bij de Bobsleebaan en Joris en de Draak. Andere bezoekers klagen over boarding passes die op zijn bij de Python waardoor de wachttijd hoog op kan lopen.

De Baron in de Efteling wordt ontruimd. (Via @wimijpelaar ) pic.twitter.com/PrbEbOUPhB Kirsten Verdel(@ locuta) link

Baron 1898 is vastgelopen bovenaan de lifthill. Passagiers zitten al 20 minuten vast. #Efteling pic.twitter.com/1MZKeRRK0M Team Looopings(@ teamlooopings) link