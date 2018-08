Menselijke uitwerpselen bezoedelen Mount Everest: "Biogasvergister is de oplossing" AV

09 augustus 2018

17u24

Bron: The Independent 0 Elk jaar wagen zo'n 1.200 mensen zich aan de zware beklimming van de Mount Everest. Doordat zoveel klimmers het gebied betreden en iedereen naar 'het groot toilet' moet, bezoedelen hopen menselijke uitwerpselen de berg. Daar werd nu een oplossing voor gevonden: een mestvergister die de uitwerpselen omzet naar biogas.

Avonturiers die de berg opklimmen, krijgen af te rekenen met ijskoude temperaturen, hoogtezieke en de constante dreiging van bevriezing. Hoogstwaarschijnlijk denken zij niet veel na over een bepaalde vraag: wat moeten we doen met al onze uitwerpselen?

1.400 kilo uitwerpselen

In de ruwweg twee maanden die nodig zijn om de Mount Everest te beklimmen, produceert de gemiddelde alpinist bijna zestig kilo uitwerpselen. Dragers die werken op de Mount Everest, droeger ongeveer zo'n 1.400 kilo uitwerpselen van basiskampen en andere locaties, naar beneden. Eens beneden worden de uitwerpselen begraven in kuilen in de aarde.

Indien de dragers de stoelgang niet zouden opruimen, zou de bevroren fecale materie jarenlang blijven liggen op het wereldwonder."De berg is een fecale tijdbom geworden.", dat schreef Grayson Schaff, redacteur van het magazine Outside, al in 2012 in een artikel in de Washinton Post.

Oplossing

Het is een probleem dat Garry Porter, uit de staat Washington, goed kent. Hij is een gepensioneerde ingenieur die in 2003 de berg meer dan 6.000 op klom voordat de te harde wind zijn klimpartij dwong terug te keren. Hij heeft een groot deel van zijn pensioen besteed aan het nadenken over de Everest - en over hoe de berg proper kan worden gehouden.

"De Everest is een levensdroom voor de meeste klimmers. Eens je opnieuw beneden bent, is het landschap en de natuur nog steeds adembenemend, maar ... die opwinding wordt getemperd door de gedachte dat we echt een puinhoop hebben gemaakt", zei Porter.

Zijn oplossing voor wat hij een mogelijke milieuramp noemt, is eenvoudig: gebruik een biogasvergister om de uitwerpselen van de bergbeklimmers in iets nuttigs om te zetten. Bij vergisting kan biomassa worden omgezet met behulp van micro-organismen: gisten. De vergister zou kunstmest en methaan produceren, een hernieuwbaar biogas dat kan worden gebruikt om voedsel te koken en huizen te verlichten.

Te koud

Toch is er één groot probleem: bacteriën zullen hun werk niet doen als de temperatuur te laag is. En in veel delen van Mount Everest blijft het hele jaar door flink vriezen. Hoe kan de vergister nu op optimale temperatuur worden gehouden met eenvoudige materialen die lokaal kunnen worden verkregen? Ook daarvoor vond Porter een oplossing.

Het apparaat dat hij bedacht, is een kruising tussen een rioolwaterzuiveringsinstallatie en een gigantische thermoskan: de vergister wordt begraven in de grond en omgeven door isolatie. Bovendien zullen zonnepanelen worden gebruikt voor het overbrengen van warmte naar de vergister. Stoomaccu's worden ingezet voor nachtverwarming.

Porter zei dat het 'Mount Everest Biogas Project', al toestemming heeft gekregen van de Nepalese regering om de vergister te bouwen. Ook kregen ze de zegen van tientallen klimmers die de Everest willen veroveren en niet langer bezoedelen.