Menselijke resten ontdekt bij zoektocht naar vermiste vrouw in zelfde gebied waar Théo Hayez (18) verdween: “Erg onwaarschijnlijk dat hij het is” HAA JV

15 juli 2020

20u27

Bron: News.com.au, 9 News, The Australian 114 De Australische politie heeft resten van een skelet gevonden in Byron Bay. Ze deed de lugubere ontdekking tijdens een zoekactie naar een 42-jarige vrouw die sinds oktober 2019 vermist is. Een viertal maanden eerder verdween in dezelfde Australische kustplaats ook de Belg Théo Hayez (18), van wie er tot op vandaag geen spoor is. Het is onduidelijk of de menselijke resten van een man of een vrouw zijn, meldt de politie. De speurders achten het wel “erg onwaarschijnlijk” dat het om de Belgische backpacker gaat.



De identificatie van de menselijke resten kan nog weken in beslag nemen, maar volgens de politie zijn ze niet van de Belgische toerist Théo Hayez. “Door de omstandigheden rond de locatie van deze overleden persoon geloven we niet dat het Théo Hayez is”, zei hoofdinspecteur Brendon Cullen aan verslaggevers. “We hebben daar ook bewijsmateriaal voor overgemaakt aan de lijkschouwer”, voegde hij eraan toe.

Aanleiding voor het speurwerk, dat dinsdag lokale tijd van start ging, is de verdwijning van Thea Liddle. Deze 42-jarige vrouw werd in oktober 2019 voor het laatst gezien in Mooball, een plaats ten noorden van Byron Bay, in New South Wales. Begin dit jaar werd Thea door haar familie als vermist opgegeven bij de politie van Queensland. Van de vrouw is geweten dat ze in de maanden voor haar verdwijning in Byron Bay verbleef.

“Er is geen enkel verband tussen de verdwijning van Thea Liddle en de verdwijning van Théo Hayez”, aldus nog Cullen. “Het zijn twee volledig afzonderlijke incidenten.”

Verblijfplaats

Volgens de politie had Thea Liddle een nomadische levensstijl. “Ze veranderde vaak van kampeerplaats en koos voor plekken in afgelegen bushland weg van het publiek”, zegt Dave Roptell van de politie. Thea zou zo ook in de bosjes vlak bij Tallow Beach hebben gelogeerd. Dat is waar de politie de botresten woensdag heeft aangetroffen.



De vrouw werd echter iets noordelijker in Mooball voor het laatst gezien, op 31 oktober 2019. Ze verbleef in de periode van haar verdwijning bij een 46-jarige man. Die woning op het platteland werd reeds doorzocht, maar dat leverde niets op. Het is een raadsel wat er met Thea is gebeurd. Eerder zei de politie al te “vrezen voor haar veiligheid”.

In het onderzoek naar de verdwijning werden dinsdag en woensdag de zogenoemde bushlands en struikgewas in en nabij Byron Bay uitgekamd. In de buurt van Tallow Beach vonden de speurders woensdagnamiddag (lokale tijd) de menselijke resten. “Omstreeks 13.20 uur werden resten van een skelet aangetroffen bij Byron Bay”, bevestigt een politiewoordvoerster. “Het is nog te vroeg om te bepalen of het om overblijfselen van een man of een vrouw gaat.”

De vindplaats is afgezet en wordt uitvoerig onderzocht door een forensisch team.

Théo Hayez

De verdwijning van de 42-jarige Thea is niet de enige verdwijningszaak die Byron Bay in de greep houdt. Eind mei 2019 verdween in de kustplaats ook de Belg Théo Hayez, die toen 18 jaar was. De rugzaktoerist werd voor het laatst gezien op 31 mei 2019, toen hij de Cheeky Monkey’s Bar verliet. Het laatste gsm-signaal van Théo werd opgevangen in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Sindsdien ontbreekt van de jongeman elk spoor.

De familie van Théo liet via de Facebookgroep ‘Looking for Théo Hayez’ weten dat de politie haar dinsdagochtend op de hoogte heeft gebracht van de geplande zoekacties naar de vermiste veertiger in het gebied.

Cadaver dogs joined dozens of officers on the ground searching for clues in relation to the disappearance of Thea Liddle. Police confirming the search of bush land in Byron Bay will continue tomorrow. @nbnnews pic.twitter.com/yXu4BT3ebk Lachlan Grant(@ _LachlanGrant) link



