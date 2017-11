Menselijke resten MH17-slachtoffers geïdentificeerd

Bonne Kerstens

15u20

Bron: AD.nl 0 REUTERS Knuffels door de lokale bevolking neergelegd bij de brokstukken van de gecrashte vlucht MH17 van Malaysia Airlines in het oosten van Oekraïne, honderd dagen na het ongeluk. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de menselijke resten van passagiers van MH17 die in juli zijn aangetroffen in Oekraïne geïdentificeerd. In totaal gaat het om overblijfselen van zeven passagiers, onder wie vier Nederlanders. Dat meldt Piet Ploeg, een van de nabestaanden en voorzitter van Stichting Vliegramp MH17.

De resten zijn verzameld door een freelance journalist, de Amerikaan Patrick Lancaster. Hij trof de resten van de passagiers onder meer aan in het open veld op de rampplek en in een loods waar lokale bewoners zelf MH17-resten verzamelen. Hij heeft de vondsten overgedragen aan de plaatselijke burgemeester, met het verzoek ze naar Nederland te transporteren. Het transport werd vervolgens gedwarsboomd door inmenging van de separatisten in het gebied. Uiteindelijk zijn de resten pas begin oktober vervoerd, na bemiddeling door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

"Het is zeer jammer dat het zo lang heeft moeten duren voordat het vervoer naar Nederland op gang kwam", vindt Ploeg. "Maar ik ben blij dat ze in Nederland zijn. De resten horen hier, en niet in Oekraïne."

Bij aankomst in Nederland zijn de in totaal 23 botresten overgebracht naar het NFI, waar ze zijn onderzocht. Uiteindelijk bleken 15 van de 23 resten menselijk materiaal te bevatten. Daarvan behoren 8 resten toe aan 7 slachtoffers. Naar de overige resten wordt door het NFI nog onderzoek gedaan.

Ongeïdentificeerde slachtoffers

Gisteravond zijn de nabestaanden door het Openbaar Ministerie gebeld met het nieuws over de identificatie, meldt Ploeg. "Ik zelf ben gisteravond om 23 uur gebeld. Helaas was er geen DNA-match met mijn broer Alex. Maar ik moet zeggen dat ik daar ook geen rekening meer mee houd." Zijn broer Alex Ploeg (58) is één van de twee passagiers van vlucht MH17 van wie nooit DNA op de rampplek is teruggevonden. Het andere slachtoffer is de 16-jarige Gary Slok.

Het nieuws over de nieuwe identificaties blijft volgens Ploeg een grote impact hebben op de nabestaanden. "Je wordt er weer mee geconfronteerd. Dat is altijd heftig. De nabestaanden moeten beslissen wat ze met de resten van hun dierbaren willen doen. Worden ze bijgezet in het graf, of blijven ze bij het NFI? Dat soort beslissingen gaan je niet in de koude kleren zitten."