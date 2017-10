Menselijke resten gevonden bij berging bommenwerper uit WOII in Nederland 11u13

Bron: Belga 0 Twitter Tijdens de berging van een neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog in het Friese natuurpark De Oude Venen, in het noorden van Nederland, zijn menselijke resten gevonden. Het gaat om een zeer kleine hoeveelheid botfragmenten, meldt de gemeente Leeuwarden. Ook zijn er resten van kleding gevonden.

De resten zijn voor onderzoek naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Soesterberg gebracht. Mogelijk leidt het onderzoek naar de identiteit van de vlieger. De dienst hoopt in de komende dagen op meer vondsten van stoffelijke resten en uitrusting.



Het toestel, een Avro Lancaster, stortte in september 1942 neer. Piloot Peter Joslin overleefde de crash niet, net als vier van de vijf parachutisten die aan boord waren. Het lot van staartschutter James Cooper is nooit opgehelderd.