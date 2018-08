Menselijke resten en wrak van gestolen Q400 mét cockpitdata gevonden: "Je kon er geen vliegtuig meer in herkennen" Joeri Vlemings

13 augustus 2018

17u34

Bron: CNN, CNBC 1 Speurders hebben het wrak bezocht van het tweemotorige turbopropellertoestel Q400, waarmee Richard Russell vrijdag in Seattle aan de haal ging om het na enkele vliegstunts een goed uur later te laten neerstorten op het eiland Ketron. "Je kon er geen vliegtuig meer in herkennen", zei de FBI. Ze troffen ook menselijke resten aan en konden de vluchtgegevens en stemopnames uit de cockpit recupereren. Die zullen nu verder onderzocht worden.

Dé vraag na de spectaculaire vlucht van de 29-jarige Richard 'Beebo' Russell vrijdag is hoe het lid van het grondpersoneel van Horizon Air een technisch complex passagiersvliegtuig als de Bombardier Q400 kon kapen, doen opstijgen en er zelfs stunts mee uithalen. Russell bezat geen vliegbrevet en had kennelijk ook geen opleiding tot piloot genoten. Hij maakte wel tijdens een bij wijlen hallucinant gesprek met de luchtverkeersleiding gewag van "videogames", waarmee hij mogelijk verwees naar software van vluchtsimulators. Het is niet geweten of hij ergens een of andere vliegtraining gevolgd heeft.

Hoe dan ook eindigde Russells "joy ride" - omschrijving van de sheriff - na 75 minuten op dramatische wijze met een duikvlucht in een dichtbebost gebied van het eiland Ketron in de Puget Sound, waar meteen na de crash een hevige brand ontstond. De National Transportation Safety Board (NTSB) liet weten dat het toestel onherkenbaar was: "De meeste kleine wrakstukken lijken niet eens op een vliegtuig". Je kon enkel nog aan de grotere stukken, zoals een vleugel, zien dat het om een vliegtuig ging. De oorzaak van de crash is niet bekend, wél dat de F-15's die Russell achternazaten de Q400 niet hebben neergehaald.

De uitgebrande maar toch intacte recorder met de vluchtgegevens en de geluidsopnames uit de cockpit konden worden gerecupereerd en worden morgen verscheept naar de NTSB in Washington voor analyse. Volgens de sheriff was Russell de enige aan boord van het gecrashte passagiersvliegtuig met plaats voor 76 inzittenden en was hij suïcidaal. De theorie is dat 'Beebo', zoals vrienden en familie hem noemden, zelfmoord pleegde. In zijn gesprekken met de luchtverkeersleiding verontschuldigde hij zich onder meer voor wat hij zou gaan doen: "Ik ga heel wat mensen die om mij geven teleurstellen". Hij noemde zichzelf een "gebroken man met hier en daar een schroef los". Iets wat hij pas op dat moment besefte. "Ik was niet echt van plan ook weer te landen", zei hij verder, ook al wist hij naar eigen zeggen wel degelijk hoe hij het landingsgestel moest neerlaten. Maar hij gaf anderzijds blijk van een technisch erg beperkte kennis.

Richard Russell kwam meer dan waarschijnlijk om bij de crash - ook zijn familie reageerde meteen zwaar aangeslagen - maar de FBI wacht het verslag van de lijkschouwer af om de gevonden menselijke resten officieel te identificeren. Niemand anders raakte gewond.

De FBI verwierp al snel terrorisme als motief, maar stelde wel een probleem met de veiligheid vast omdat iemand blijkbaar zomaar een commercieel vliegtuig kon stelen op een grote Amerikaanse luchthaven. Volgens luchtvaartexperts neemt dat probleem zelfs alarmerende proporties aan en zullen er onvermijdelijk ook lessen uit moeten worden getrokken. Russell kon blijkbaar ongezien enkele overtredingen van de voorschriften begaan. Hij versleepte helemaal alleen het vliegtuig, terwijl je daar met twee voor moet zijn, én kon ook ongezien op zijn eentje aan boord gaan. "Niemand van het grondpersoneel die van dat alles iets merkte, dat is verbluffend", vindt luchtvaartanalist David Soucie.