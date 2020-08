Menselijke resten die vorige maand gevonden werden in Byron Bay niet van Théo Hayez KVDS

07 augustus 2020

16u23

Bron: ABC, The Guardian 0 De menselijke resten die op 15 juli gevonden werden in de Australische kustdorpje Byron Bay, behoren niet toe aan de vermiste Belgische rugzaktoerist Théo Hayez. Dat heeft de politie van de zuidoostelijke staat Nieuw-Zuid-Wales gemeld. Bij de ontdekking zeiden de speurders al dat het “erg onwaarschijnlijk” was dat het stoffelijk overschot van de jongeman uit Overijse was. De beenderen blijken van een vrouw die in oktober vorig jaar verdween, de 42-jarige Thea Liddle.

De politie vond de menselijke resten in een geïmproviseerd kamp in de wildernis bij Tallow Beach, de plaats waar Théo Hayez (toen 18) in de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar verdween.

Resten

Thea Liddle werd het laatst gezien in Mooball, zo’n dertig kilometer ten noorden van Byron Bay. Ze had geen vast adres en leefde teruggetrokken. Haar familie gaf haar in januari op als vermist. Het onderzoek leidde de speurders naar het onherbergzame stuk land bij Tallow Beach, waar de vrouw vermoedelijk verbleef. Bij een zoektocht op het terrein werden de resten gevonden. Die zijn nu officieel geïdentificeerd. Het onderzoek naar de omstandigheden van haar dood gaat wel nog verder.





De politie beklemtoonde ook dat er geen enkel verband is tussen de verdwijning en de dood van Liddle en de verdwijning van onze landgenoot. Théo Hayez werd voor het laatst gezien op 31 mei 2019, toen hij de Cheeky Monkey’s Bar verliet. Zijn laatste gsm-signaal werd opgevangen in de buurt van de vuurtoren van Byron Bay. Sindsdien ontbreekt van de jongeman elk spoor.

