Menselijke resten achter koelinstallatie blijken van vermiste supermarktmedewerker die in 2009 verdween mvdb

23 juli 2019

08u08

Bron: Des Moines Register 0 Menselijke resten die eerder dit jaar zijn aangetroffen in een supermarkt in de Amerikaanse staat Iowa zijn formeel geïdentificeerd als een vermiste werknemer van de winkel. Larry Ely Murillo-Moncada (25) verdween tien jaar geleden.

De man werkte voor een discountwinkel in het stadje Council Bluffs en verdween op 28 november 2009 spoorloos. Zijn ouders gaven hem nog dezelfde dag als vermist op nadat hij in verwarde toestand hun woning had verlaten. De politie meent dat de twintiger naar zijn werkplek liep, op de koelinstallatie klom en klem kwam te zitten tussen de muur.



Op 24 januari dit jaar trof een aannemer de menselijke resten aan toen hij het pand kwam leeghalen. De supermarkt sloot de deuren in 2016. Een autopsie op het stoffelijk overschot bracht geen sporen van tussenkomst van een derde aan het licht. De politie beschouwt zijn dood als een jammerlijk ongeval.