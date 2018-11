Menselijke botten in Vaticaan toch niet van vermiste tienermeisjes kg

23 november 2018

16u34

Bron: Belga 0 De menselijke resten die recent zijn aangetroffen in een gebouw van het Vaticaan in Rome, zijn vermoedelijk niet van twee tienermeisjes die in 1983 verdwenen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de botten dateren van voor 1964 en bovendien toebehoren aan een man, bericht het Italiaanse persbureau ANSA.

De botresten werden gevonden bij renovatiewerken in de ambassade van het Vaticaan in Rome. De Heilige Stoel verwittigde de Italiaanse autoriteiten, die een moordonderzoek openden.



De vondst leidde tot veel speculatie over de mogelijke herkomst van de menselijke resten. De autoriteiten wilden onder meer proberen DNA uit de botten halen, om te kijken of het gaat om de vermiste Emanuela Orlandi of Mirella Gregori.



Orlandi en Gregori verdwenen in 1983, los van elkaar, in Rome. Het lot van de vijftienjarige meisjes is nooit opgehelderd.

De zus van Gregori zei eerder tegen persbureau ANSA dat ze hoopte dat de laatste rustplaats van Mirella eindelijk gevonden werd. “Ik wil mezelf niet voor de gek houden en met beide voeten op de grond blijven staan, maar diep van binnen hoop ik dat het Mirella is. Dan heb ik een plek waar ik kan rouwen en een bloem kan neerleggen voor mijn zus.”



De gevonden botresten hebben echter zo goed als zeker niets te maken met de twee vermiste tieners. Uit onderzoek blijkt dat resten wellicht afkomstig zijn van een man en dateren van de jaren zestig.